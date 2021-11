Verdachte in zaak vondst dode man in Naarden langer vast

De politie vond het slachtoffer afgelopen zaterdagavond in een woning aan het Jac. P. Thijssepark in Naarden. De 50-jarige verdachte die ook in het huis was, werd aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar wat er is gebeurd en is op zoek naar getuigen.

