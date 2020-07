Onderwaterdrone zoekt mee naar vermist meisje Ameland

Ⓒ Hollandse Hoogte

NES - De zoekactie naar het vermiste Duitse meisje voor de kust van Ameland is dinsdagochtend weer hervat. Defensie helpt nu ook mee met een Remus-onderwaterdrone met sonar. Daarmee is het mogelijk objecten, maar ook lichamen, onder water op te sporen. Mocht de drone iets vinden, dan zien de militairen dit op sonarbeelden. Marineduikers bekijken deze ’contacten’ onder water om er achter te komen wat het is. Ze zijn ook inzetbaar om ondiepe gebieden af te zoeken, zo meldt Defensie dinsdag.