Zes vrouwen doen aangifte van aanranding tegen fysiotherapeut uit Klazienaveen

Premium Tussen de lakens

Myra (47) had seks in een grote sauna: ’Wij zijn vast niet de enigen...’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Myra (47). Zij bezocht recent een groot en bekend saunacomplex waar ze seks had met haar nieuwe vriend. „Heel hygiënisch is dat niet nee, maar geloof mij: wij zijn vast niet de enigen die dat gedaan hebben.”