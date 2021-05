Vrijwilligers gezocht voor bizon klopjacht Grand Canyon: 45.000 aanmeldingen

Het aantal bizons is de laatste jaren ontzettend toegenomen, vooral aan de noordkant van de kloof. Er werden tussen de 300 en 500 dieren geteld, de National Park Service (NPS) wil dat aantal laten zakken tot onder de 200. In het verleden werden al 90 bizons gevangen en verplaatst, maar ze blijven veel schade aanbrengen aan de waterlopen, de vegetatie en archeologisch waardevolle plekken. Daarom werd een loterij uitgeschreven om 12 getrainde schutters te kiezen die elk één bizon mogen afmaken. Jacht in het park is verboden, de schutters mogen de karkassen niet meenemen naar huis.

Loterij

Alle Amerikanen ouder dan 18 jaar, zonder strafblad en milieu-overtredingen, konden meedoen aan de loterij, die 48 uur openstond. De kandidaten moeten wel een eigen wapen hebben én kunnen aantonen dat ze ermee kunnen omgaan. De zoektocht kan een aantal dagen duren en de weersomstandigheden kunnen extreem zijn, met eventueel sneeuw op het ruwe terrein. Op 17 mei weten de kandidaten wie gekozen werd.

Het nationale park had de grote belangstelling verwacht, van de 45.000 kandidaten worden 25 mensen geloot. Na een test blijven 12 mensen over, die onder begeleiding van professionals in september de natuur zullen intrekken.

Ooit waren er tussen de 30 en 60 miljoen bizons te tellen op de uitgestrekte vlakten van Noord-Amerika. Na de aankomst van de Europeanen stierven de bizons bijna uit, op het einde van de 19e eeuw waren er nog maar 400 over. Nu leven er ongeveer 30.000 in de Verenigde Staten.