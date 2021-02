Zorgelijke mutatie duikt op in ons land: ’Vaccin moet worden aangepast’

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een zorgelijke mutatie van het coronavirus – E484K – is in Nederland gevonden bij een besmet persoon in de regio Utrecht. Het gaat om een mutatie die al eerder in Zuid-Afrika, het Amazonegebied in Brazilië en recentelijk in de Engelse variant is vastgesteld. Experts noemen de situatie verontrustend en zijn het erover eens: als deze mutatie de overhand krijgt, moet het vaccin worden aangepast. Vier vragen aan virologen Bert Niesters en Ab Osterhaus.