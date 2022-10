Storing bij afhandelen bagage Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Passagiers van een een aantal inkomende vluchten op Eindhoven Airport moesten zaterdag aanzienlijk langer wachten voordat ze konden uitstappen, door een storing in het bagage-afhandelingssysteem. „Een aantal reizigers moest anderhalf uur wachten en dat is niet gebruikelijk”, zei een woordvoerster van Eindhoven Airport. De storing is zondagmorgen verholpen, twitterde de luchthaven.