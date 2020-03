Nederlanders coronacruise nog vast in Italië

Ton en Jetty van Beest zijn al dagen opgesloten in hun hut op de Costa Luminosa. Ⓒ Eigen foto

SAVONA - Tientallen Nederlandse vaartoeristen, voornamelijk senioren, zitten nog steeds vast op twee Italiaanse cruiseschepen, de Costa Luminosa en Pacifica, die zijn afgemeerd in Savona en Genua in ’coronahaard’ Noord-Italië. Met name op de Luminosa is het virus uitgebroken.