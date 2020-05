Meer dan 27.000 Franse coronadoden

De Franse president Macron woensdag in Parijs. Het land is een van de zwaarst door corona getroffen EU-staten. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

PARIJS - Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is woensdag met 83 gestegen tot 27.074. Die stijging is minder dan de voorgaande twee dagen. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen steeg met 507 tot 140.734.