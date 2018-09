’Geen patrouilles Voorpost tegen migranten gezien’

Het Rotterdamse CDA trok in december aan de bel, nadat Voorpost had meegedeeld illegale migranten op te sporen in Hoek van Holland. In een debat in de Kamer diezelfde maand werden ook zorgen geuit. Grapperhaus heeft het nagevraagd bij de politie en het stadstoezicht, maar die zeggen allebei niet op zulke patrouilles te zijn gestuit.

Mochten dergelijke groepen alsnog opduiken, dan zal de politie optreden als dat nodig is, vervolgt de minister. ,,Het lokaal gezag heeft aangegeven dat indien burgerpatrouilles zich aandienen en daarbij strafbare feiten worden begaan en/of de openbare orde wordt verstoord daartegen zal worden opgetreden.''

In Hoek van Holland vertrekken veerboten richting Engeland en worden regelmatig verstekelingen opgepakt.