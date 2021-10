Amsterdam scherpt QR-controles aan

In een persbericht die vanavond is verstuurd, roept het stadsbestuur de horeca ’dringend’ op bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat horecabezoek een van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is, stelt de gemeente. ’Er is daarnaast een toename van clusters van drie of meer besmettingen, die terug te leiden is tot horecabezoek’.

Burgemeester Halsema zei een aantal weken geleden nog over onvoldoende handhavingscapaciteit te beschikken om de coronapas te handhaven. Maar nu slaat de gemeente dreigende taal uit. De handhaving wordt geïntensiveerd en er zal zwaarder worden ingegrepen bij zaken die de regels aan hun laars lappen. ’Dat betekent dat horecaondernemingen dit weekend een bezoek van handhavers kunnen verwachten. Waar nodig kunnen handhavers overgaan tot sluiting’.

’Heel heel belangrijk dit, want het is natuurlijk absurd als we straks weer dicht moeten omdat we met pet gooien naar de coronaregels’, stelt fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

Dagblad Trouw meldde donderdag dat de gemeente tot nu geen enkele coronaboete heeft uitgeschreven aan zaken waar de controle haperde. Dat was tegen het zere been van D66-Kamerlid en oud-gemeenteraadslid Jan Paternotte.’Door weinig te doen negeer je ook dringend advies van de wetenschap. Dus ga handhaven!’, was zijn ongevraagd advies op Twitter.

De gemeente roept alle Amsterdammers en bezoekers van de stad op zich aan de coronaregels te blijven houden. Het vermijden van drukke plekken zonder QR-controle en thuisblijven bij klachten is het devies.