Auto rijdt woning Breda binnen: gevel ingestort

Ⓒ Perry Roovers/Eye4images

BREDA - Een automobilist is dinsdagavond tegen een woning in Breda aangereden. De politie meldt dat de woning aan de Weilustlaan zwaar is beschadigd. Een deel van de gevel is ingestort.