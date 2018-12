’Nederlandse man overleden na val door ijs’

De man was aan het schaatsen in natuurgebied de Assebroekse Meersen bij Brugge. Toen hij ten val kwam, schoot hij door het ijs, dat slechts enkele centimeters dik was, zo schrijft VTM Nieuws. De man werd zwaargewond uit het water gehaald, onder meer door een 15-jarige tiener. Later overleed hij in het ziekenhuis.

Op het moment dat de Nederlander op het ijs stond, was schaatsen verboden op de Assebroekse Meersen, maar daarvoor waren geen waarschuwingsborden geplaatst. Volgens VTM zou de familie de stad Brugge daardoor voor de rechter kunnen slepen. Of de familie daar zelf ook aan denkt, schrijft het nieuwsmedium niet.

Volgens de burgemeester is schaatsen altijd verboden, tenzij er expliciete toestemming is gegeven.