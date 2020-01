’NL’ers bij evacuatie Wuhan eerst in Franse quarantaine’

Die optie ligt op tafel tijdens het overleg dinsdag tussen minister Blok (Buitenlandse Zaken) en zijn Franse ambtgenoot Le Drian, melden bronnen aan De Telegraaf.

De twintig Nederlanders van wie bekend is dat ze zich in Wuhan bevinden, moeten bij terugkeer eerst twee weken in quarantaine, vermoedelijk in Frankrijk. De isolatie is voor eigen rekening. De evacuatie vindt mogelijk nog deze week plaats.

Reisverbod

Wuhan is de hoofdstad van de provincie Hubei, bron van de virusuitbraak. In de provincie geldt een reisverbod om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. De Chinese autoriteiten hebben landen als Frankrijk toestemming gegeven burgers onder voorwaarden te evacueren.

Bekijk ook: Met corona besmette Duitser is niet in China geweest

De Franse buitenlandminister Le Drian is in Den Haag om de ambassadeursconferentie te openen, de jaarlijkse terugkeerweek voor Nederlandse diplomaten in het buitenland.

De Fransman spreekt met Blok ook over de door Frankrijk geleide maritieme missie naar de Straat van Hormuz. Vandaag vertrekt marinefregat Zr.Ms. De Ruyter naar de zeestraat tussen Iran en de Emiraten. De missie moet bijdragen aan een veilige doorvaart voor de koopvaardij.