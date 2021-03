Nieuwkomers kloppen aan op Binnenhof

Dat lijkt door de kiezer te worden beloond. Het wachten op de definitieve cijfers maakt de feeststemming er niet minder op: de champagne wordt alvast klaargezet op het partijkantoor in het Overijsselse Deventer, waar het gezicht van de partij vandaan komt.

„We zijn uitgelachen, maar we gaan het toch flikken”, zegt lijsttrekker Caroline van der Plas. „We gaan naar het Binnenhof om de boel los te schudden en op te komen voor de stem van het platteland.”

Stikstofcrisis

De partij voerde campagne tegen de knellende stikstofrichtlijnen, waardoor de boeren amper meer kunnen doen waarvoor ze op aarde zijn: de mensen van voedsel voorzien. Natuurgebieden mogen best minder beschermd, zeker zo’n ’mislukt’ natuurgebied als de Oostvaardersplassen. Zet dáár die 300.000 woningen maar neer, vindt Van der Plas.

Toch is de partij zeker niet radicaal, zegt de voorvrouw, die haar partij positioneert tussen het kabinetsbeleid en de Farmers Defence Force in. „Duidelijk is in elk geval dat de boerenstem bij het CDA niet goed is vertegenwoordigd. Die partij is medeverantwoordelijk voor de landbouwbureaucratie.”

BBB onbekend? Dat geldt allerminst voor de nummer twee op de lijst, Femke Wiersma. De blonde Friezin deed mee aan Boer Zoekt Vrouw.

JA21-leider Eerdmans over exitpoll: had het niet durven dromen

JA21-leider Joost Eerdmans „had niet durven dromen” dat zijn partij mogelijk 3 zetels haalt. Dat zetelaantal krijgt het rechtse JA21 volgens de exitpoll van Ipsos, die de peiling uitvoerde voor de NOS. Wel wordt een foutenmarge van twee zetels gehanteerd.

Eerdmans noemt het „vrij uniek” dat mensen „in deze groten getale hun vertrouwen geven aan een partij die zo kort bestaat.” JA21 ontstond eind vorig jaar nadat Eerdmans en Annabel Nanninga na een ruzie vertrokken bij Forum voor Democratie. „Met onze fractie gaan we er alles aan doen om dat vertrouwen te verzilveren en resultaten te boeken”, zegt Eerdmans. „Dit is prachtig maar tegelijkertijd nog maar het begin.”

Meer nieuwkomers

Ook het uit Amsterdam ingevlogen BIJ1 van Sylvana Simons rekent op een zetel in Den Haag. De pan-Europese partij Volt mag hopen op vier zetels en zou daarmee de grootste nieuwkomer zijn.

Simons, lijsttrekker van de antiracisme partij, is blij met de „broodnodige entree” die haar partij volgens de eerste exitpoll maakt in de Tweede Kamer. Ze noemt de rest van de exitpoll wel een „teleurstellende winst voor de huidige status quo.”

Zo noemt ze de 2 nieuwe zetels voor de VVD „winst voor Ruttes afbraakbeleid.” Het verlies van GroenLinks laat volgens Simons wel zien dat er „in ieder geval op links animo is voor nieuwe politiek.” GroenLinks van Jesse Klaver verliest volgens de eerste polls maar liefst zes zetels ten opzichte van 2017.