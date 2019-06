Principeakkoord over cao gemeenteambtenaren

De cao Gemeenten geldt voor 160.000 ambtenaren, van vuilnismannen tot kantoorpersoneel en heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Het overleg tussen de partijen begon in december vorig jaar, maar liep in april vast omdat de partijen het niet eens konden worden, onder meer over een loonsverhoging.

