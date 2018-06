Donald Trump: FBI-baas Comey was een ’idioot’

De krant baseert zich op een bron dichtbij het onderzoek maar kon de naam van Trumps naaste adviseur nog niet noemen.

Trump zelf blijkt tegen de Russen te hebben gezegd dat het ontslag van FBI-directeur James Comey - die Trump omschreef als ’een idioot’ - hem verloste van een enorme last. „Ik heb zojuist het hoofd van de FBI ontslagen. Hij was gek, een echte idioot”, aldus de New York Times die zich baseerde op transcripties van de ontmoeting in het Witte Huis tussen de Trump en de Russen. „Ik stond onder grote druk vanwege Rusland. Dat is nu voorbij”, zou Trump gezegd hebben.

De transcripties zouden zijn gelekt door een functionaris binnen het Witte Huis.