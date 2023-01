Premium Het beste van De Telegraaf

Bekerstunt Spakenburg tot diep in de nacht gevierd: ’Lang geleden dat het zo geleefd heeft bij de club’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Spelers Youri Koelewijn (l.) en Jan van Diermen lopen de ochtend na de wedstrijd met een brede grijns door het dorp. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Bunschoten-Spakenburg - Kleine oogjes, maar een extra grote lach op het gezicht van alle ’blauwen’ in Bunschoten-Spakenburg. Hun voetbalclub, SV Spakenburg, schakelde donderdagavond de profs van FC Groningen uit in de KNVB beker. In het dorp overheerst trots… en een kater van het overwinningsfeestje.