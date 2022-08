ME ingezet bij vechtpartij tussen fans FC Twente en Fiorentina in Enschede

De politie meldt dat er nog niets bekend is over eventuele aanhoudingen of gewonden. Het onderzoek naar de kwestie loopt nog.

De rust is inmiddels weer hersteld. Er zijn geen leden van de ME gewond geraakt.

FC Twente verloor de eerste wedstrijd in de play-offs van de Conference League van Fiorentina met 2-1. De return is donderdag om 19.00 uur in de Grolsch Veste.