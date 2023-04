Laatste Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan vertrokken

De meeste Nederlanders van wie bij Buitenlandse Zaken bekend was dat ze in Soedan waren, zijn inmiddels uit het Afrikaanse land geëvacueerd, via deze militaire vluchten of die van andere landen. In totaal zijn zeker 160 Nederlanders op deze wijze uit het land gehaald, van wie meer dan 85 met toestellen van de luchtmacht. Circa 130 evacués van achttien andere nationaliteiten zijn meegevlogen met de Nederlandse vliegtuigen.