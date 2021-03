Beelden vrijgegeven van verdachten steekpartij waarbij agent zwaargewond raakte

Een van de mannen stak in op een agent toen de verdachten in de Van Houtenlaan werden aangesproken omdat zij de avondklok overtraden. Deze ligt zeer ernstig gewond in het ziekenhuis. De politieman kreeg meerdere steken in het gezicht en een in de hals, bij de halsslagader. Hij vecht voor zijn leven. Zijn collega liep verwondingen op aan een been.

Mannen die voldoen aan het signalement dat de politie eerder naar buiten bracht, zijn te zien terwijl zij op de De Savornin Lohmanlaan op de stoep fietsen. Ze fietsen ter hoogte van de Beethovenlaan, dat is in de buurt van de plek waar de steekpartij plaatsvond.

Bekijk hieronder de videobeelden

Politie met man en macht op zoek

Sinds woensdagavond is de politie in de wijk Helpman op zoek naar de daders. Donderdag deed de politie met man en macht onderzoek, onder meer door huis-aan-huis in omliggende straten bewoners tevragen of ze meerhadden gezien en zij camera’s hebben hangen.

Ⓒ Politie Noord Nederland

De politie had nog aanvullende informatie over het uiterlijk van de mannen:

de man rechts op de foto draagt een donkere pet én een donkere rugzak. De rugzak draagt hij op zijn rug, maar deze is ook met een band over de borst vastgemaakt;

de man links op de foto draagt een vermoedelijk gewatteerde jas die wat lichter van kleur lijkt dan de jas van de rechter man. Aan de jas zit een capuchon vast, maar daarnaast lijkt hij een andere capuchon over zijn hoofd te dragen.

De fietsen lieten de mannen achter toen ze vluchtten. Daarvan verspreidde de politie donderdagmiddag al foto’s . De politie is nog op zoek naar meer beeldmateriaal. Zodra dit er is en hieruit meer aanknopingspunten komen, wordt het gedeeld.