SCHIPHOL - Ze hadden wellicht verwacht al met een kokosnoot op het strand te liggen, maar veel toeristen moesten het begin van hun vakantie doorbrengen in ‘Hotel Vertrekhal’. Door de problemen met het kerosinevulsysteem, die gisteren begin van de middag ontstonden en pas in de avond waren opgelost, hingen reizigers een etmaal later nog altijd rond op Schiphol, hopend op een snelle oplossing.