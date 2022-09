Honderden bij stille tocht na dodelijke steekpartij Vlissingen

Aan de tocht deden veel jongeren, maar ook veel volwassenen mee, aldus de woordvoerder van de organisatie. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. „Je merkte dat iedereen aangeslagen en ongelofelijk ontdaan is door wat er is gebeurd”, aldus de zegsman.

De stille tocht startte bij de woning van de familie Laveist in de Van Hallstraat in Vlissingen, waarna de aanwezigen naar de Boulevard tot aan Pier 7 liepen. Daar werden twee duiven opgelaten. Vervolgens liep de stoet de Boulevard tot het einde af richting het Bellamypark, naar de plek waar Laveist overleed. Daar werd een minuut stilte gehouden, werden ballonnen opgelaten en legden mensen bloemen. Mensen hadden ook spandoeken meegenomen, met daarop onder meer oproepen zinloos geweld te stoppen.

Begrafenisondernemer

De tocht was op verzoek van de familie georganiseerd door begrafenisondernemer Adrienne Klein, als „signaal tegen zinloos geweld en voor de steun van de familie.” Klein, die namens de familie sprak, zei in haar toespraak dat Laveist een jongen was die wilde verbinden. „Hij heeft geprobeerd een ruzie te sussen en is daar slachtoffer van geworden. Dat is zo ongelofelijk wrang.” Klein eindigde haar toespraak met de woorden: „Omwille van Rainée, wees een Rainée.”

Het slachtoffer werd neergestoken tijdens het Kickoff Festival, bedoeld voor studenten van University College Roosevelt, de hogeschool HZ en mbo-school Scalda. Laveist ging bij Scalda nog als student metaalwerkbouwtuigkunde een dag per week naar school. Een 16-jarige jongen uit Middelburg is in verband met de dodelijke steekpartij aangehouden.