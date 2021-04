Vier jaar cel voor jihadbruid Fatima H.

’Yes, we zijn hier om te heersen’, schreef Fatima H. op Twitter. ’We nemen jullie huizen in, we nemen jullie rijkdom af en jullie levens. Precies zoals jullie het bij ons hebben gedaan! Yes, we haten jullie uit zijn naam’.

Met dit soort teksten strooide Fatima H. vanuit het kalifaat. De rechters verwijten haar dat ze anderen probeerde te ronselen om ook naar Syrië te komen. Ze ondersteunde bovendien haar Belgische man, een jihadstrijder, die in augustus 2017 stierf bij een bombardement. Ze had ook vuurwapens en handgranaten in huis. In een appgroep waarvan zij de beheerder was, werden ook wapens verhandeld.

Fatima vertrok al in 2013 naar het strijdgebied en werd toen vrijwel onmiddelijk uitgehuwelijkt aan een Belgische strijder. Toen IS instortte, ging ze er vandoor. In 2019 meldde ze als een van de eerste spijtoptanten bij de Turkse ambassade om terug te keren naar Nederland.

’Getraumatiseerd’

Fatima H. voerde bij de rechtszaak zelf een bekende verdediging aan: dat ze naar Syrië was gegaan om ’weeskinderen te helpen’, dat ze niets wist van de gruweldaden van IS of dat haar man een strijder was. Haar advocate voerde aan dat H. in het kalifaat zwaargewond is geraakt door rondvliegende bomscherven en daardoor ook psychisch is getraumatiseerd. Ze zou het zwaar hebben op de Terroristenafdeling van de gevangenis omdat er een militair oefenterrein naast ligt, maar van zo’n oefenterrein is niets bekend.

In elk geval gelooft de rechtbank weinig van de verhalen van Fatima H. en legt 48 maanden gevangenisstraf op - waarvan 16 maanden voorwaardelijk. „Na de terugkeer uit het IS-strijdgebied is bij de verdachte sprake van ontgoocheling en spijt”, aldus de rechter. „Het risico dat ze (opnieuw) radicale netwerken gaat opzoeken en zich actief bezig gaat houden met radicale ideologie wordt als matig beoordeeld.” Wel houdt de rechter er ernstig rekening mee dat Fatima opnieuw geweldsmisdrijven gaat plegen.

H. is het Nederlanderschap in december ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. „Tegen het advies van het Openbaar Ministerie in en voordat er een strafrechtelijke veroordeling is”, merkt de rechtbank kritisch op. Fatima heeft wel hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen. Als ze dat verliest, zal zij na het uitzitten van een eventuele straf Nederland moeten verlaten. H. beschikt nog over een Marokkaans paspoort. Haar twee jonge kinderen zijn ondergebracht bij een familielid.