Chinese miljoenenstad Chengdu in lockdown vanwege corona

Chengdu ligt in het midden van het land en is een belangrijk economisch centrum. De stad zelf telt zo’n 16 miljoen mensen en de gelijknamige prefectuur zo’n 21 miljoen. Elk huishouden mag per dag een iemand naar de winkels sturen voor de dagelijkse benodigdheden, meldde het stadsbestuur. Maar dan moet diegene wel in de 24 uur daarvoor negatief zijn getest.

Het is onduidelijk of de lockdown wordt opgeheven als de massale testcampagne in de loop van zondag is afgerond. Chengdu is de grootste stad die op slot gaat sinds de twee maanden durende lockdown in Shanghai eerder dit jaar. Andere grote Chinese steden als Shenzhen in het zuiden en Dalian in het noordoosten hebben de coronamaatregelen deze week ook aangescherpt.