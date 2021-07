Verenigde Arabische Emiraten openen ambassade in Israël

President Isaac Herzog (l) schudt de hand van de ambassadeur van de VAE in Tel Aviv. Ⓒ EPA

TEL AVIV - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een ambassade geopend in Israël. De historische opening in Tel Aviv volgt enkele weken na die van de Israëlische ambassade in de VAE. De landen besloten vorig jaar om onder leiding van toenmalig premier Benjamin Netanyahu diplomatieke betrekkingen aan te gaan.