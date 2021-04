’Marokkaanse vreemdelingen die wachten op uitzetting mogen niet vastgezet’

Drie Marokkaanse vreemdelingen hadden hoger beroep ingediend tegen het besluit van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) om hen tot hun uitzetting in bewaring te stellen. Dit kan een staatssecretaris besluiten om zo zeker te zijn dat de uitzetting van iemand die geen recht op verblijf in Nederland heeft, wordt uitgezet. Voorwaarde is wel dat dit op redelijke termijn gebeurt. Marokko moet daarvoor een tijdelijk reisdocument verstrekken, maar dit doet het land niet.

Marokko heeft in heel 2020 geen enkele zogenoemde laissez-passer uitgegeven, zag de Raad van State. Wanneer in 2019 voor het laatst iemand vanuit bewaring met een dergelijk paspoort is uitgezet naar Marokko, is onduidelijk. Ook weet de staatssecretaris niet wanneer de situatie verandert. Daarmee wordt er volgens het oordeel van de Raad van State niet voldaan aan de voorwaarde van zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn.

Op vrije voeten

Met die uitspraak kan het drietal, dat in hoger beroep ging, niet langer worden vastgehouden. Hun bewaring wordt dan ook per direct opgeheven. De uitspraak geldt niet alleen voor deze drie, maar ook voor anderen die in bewaring zitten en voor uitzetting afhankelijk zijn van een laissez-passer van Marokko. Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat er nog „circa tachtig vreemdelingen met de Marokkaanse nationaliteit in vreemdelingenbewaring zitten.” Het ministerie van J&V zoekt uit wat de uitspraak betekent voor deze mensen en voor hun uitzetting.

Waar de drie vreemdelingen naartoe gaan nu zij niet meer in detentie worden gehouden, is onduidelijk. De J&V-woordvoerder zegt dat zij „vrij zijn, ze mogen zelf weten waar ze heen gaan.”

Vluchtelingenwerk kent de individuele zaken niet, maar in het algemeen kiest „een deel om te vertrekken naar het land van herkomst of een ander land en een deel komt in de daklozenopvang terecht”, aldus een woordvoerder. „Mensen hebben geen verblijfsrecht in Nederland, er wordt van hen verwacht dat ze vertrekken.” Vluchtelingenwerk zegt dat er al vaker geprobeerd is onderzoek te doen naar waar mensen heen gaan, maar omdat ze vaak in de illegaliteit belanden, is dat lastig.