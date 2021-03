CDA-voorzitter stapt op na verkiezingsnederlaag

Ploum en zijn partij stonden de afgelopen maanden continu in de wind. Afgelopen zomer waren er de rommelige lijsttrekkersverkiezingen, waar Wopke Hoekstra voor afhaakte, de eerste ronde opnieuw moest vanwege technische problemen en Hugo de Jonge uiteindelijk maar nipt won van Pieter Omtzigt.

De rust in de partij keerde sindsdien niet meer terug, waarbij De Jonge continu werd ondermijnd door partijgenoten. De coronaminister deed eind vorig jaar uiteindelijk een stap terug. Hoekstra pakte toen alsnog de handschoen op.

Maar het beoogde ’Wopke-effect’ was maar kortstondig en na een rommelige campagne kromp de partij naar 15 zetels. De campagne van het CDA werd gedomineerd door het plan van de partij om de duur van de WW-uitkering in te korten na 1 jaar en daarvoor het filmpje van Hoekstra die tegen de coronamaatregelen in een rondje schaatste in ijsstadion Thialf.

„Het schaatsen had niet zo gemoeten”, zegt Ploum vrijdagmiddag. Maar ook de technische problemen met de lijsttrekkersverkiezingen en later het digitale partijcongres rekent hij zichzelf aan. „Er is veel misgegaan het afgelopen jaar. Daar gaan we met een evaluatiecommissie naar kijken. Het is niet gegaan zoals ik wil dat het was gegaan.”

Ploum trekt voor zichzelf nu alvast de ’ultieme consequentie’: hij stapt op. Dat doet hij uit eigen beweging, zegt hij zelf. „Het was volledig mijn eigen keuze. Ik vind dat ik de eindverantwoordelijkheid heb en die ook moet nemen.”

Lijsttrekker Hoekstra kan wat Ploum betreft wel gewoon door. „Hij is onze partijleider, daar laat ik geen enkel misverstand over te bestaan.” Ploum verwerpt het idee dat hij zich opoffert voor zijn lijsttrekker: „Ik probeer niemand uit de wind te houden, ik blijf bij mezelf.”

Hoekstra zelf bedankt Ploum via Twitter voor zijn ’toewijding, betrokkenheid en harde werk als voorzitter’. Ook van De Jonge krijgt de gewezen partijvoorzitter ’groot respect’: „Ook voor je onvermoeibaarheid, je monterheid, voor je toegewijde (en soms ondankbare) sjouwwerk voor onze club.”

