Grootste zoetwatervis ooit gevangen in Cambodja

De vis was een ruime vier meter lang, aldus lokale wetenschappers. Het vorige record stond op een andere pijlstaartrog uit Thailand, die maar 293 kilo woog. De visser uit het noordoosten van Cambodja seinde de wetenschappers in nadat hij vis had gevangen. Voor de vangst kreeg hij $600.

„Ja, als je een vis van deze grootte ziet, vooral in zoet water, is dat moeilijk te bevatten, dus ik denk dat ons hele team stomverbaasd was”, zei Zeb Hogan, een van de wetenschappers.

„Het feit dat de vissen nog steeds zo groot kunnen worden, is een hoopvol teken voor de Mekong”, zei hij, waarbij hij opmerkte dat de rivier met veel milieuproblemen te kampen heeft. De Mekong, die door Indochina loopt, kent vele grote zoetwatervissen. Door de enorme vis een tag te geven hopen wetenschappers meer te leren over het leefgebied en gedrag van de pijlstaartroggen in de zeeën rond Zuid-Oost Azië.