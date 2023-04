Luitenant-kolonel tackelt demonstrant die op Macron afrent, tweetal aangehouden voor bedreiging

Een woordvoerder meldt dat de vrouw voordat zij in de buurt van de president kon komen door agenten werd tegengehouden. De man wist verder te komen, maar werd uiteindelijk gestopt door een luitenant-kolonel. Volgens een ANP-fotograaf is de man door zo’n zes beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. Hij is later door zo’n vijf agenten afgevoerd.

Het bezoek van het Franse presidentieel paar in Amsterdam roept bij sommigen de nodige weerstand op. Ⓒ ANP / ANP

Volgens Franse media zong de man een lied van de protestbeweging de gele hesjes. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema schudde net de hand van Macron toen er even verderop consternatie ontstond.

President Macron bezoekt samen met koning Willem-Alexander het Quantum Gases & Quantum Information Lab van de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op die faculteit werken Nederland en Frankrijk samen op het gebied van quantumtechnologie, halfgeleiders en fotonica.

De koning en de president vervolgden hun bezoek en ook de rest van het programma is ongewijzigd. Of er wel extra maatregelen worden genomen wat betreft de beveiliging wil de RVD niet zeggen. „Over veiligheidsmaatregelen doen wij nooit mededelingen”, aldus een woordvoerder.

Het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland gaat niet onopgemerkt voorbij. Dinsdag werd de toespraak van de president in Den Haag verstoord door demonstranten vanaf de publieke tribune, woensdag werden twee personen gearresteerd tijdens een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam. Tekst gaat verder onder de video.

Koningin Máxima is woensdag samen met Macrons vrouw Brigitte op pad. Zij hebben onder meer een bezoek gebracht aan een inloopvoorziening van MIND Us, de stichting waar Máxima erevoorzitter van is en die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. In de avond zijn het koningspaar en het presidentiële koppel onder meer in het Rijksmuseum.

Protest

Dinsdag werd een toespraak van de Franse president in Den Haag door betogers verstoord. Zij bestempelden Macron als de „president van geweld en hypocrisie” en rolden verschillende spandoeken uit. De betogers verwezen naar de aanhoudende demonstraties in Frankrijk, in reactie op een pensioenwet van Macron die hij erdoorheen heeft geloodst zonder stemming in het parlement.

Bekijk ook: Staatsbezoek Macron overschaduwd door beladen uitspraken over Taiwan

Een 30-jarige Amsterdammer die vanwege die actie werd aangehouden is dezelfde avond weer vrijgelaten met een proces-verbaal, laat de politie woensdag weten. Hij werd aangehouden voor „mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol.” Beveiligers van Amare, de concertzaal waar de toespraak plaatsvond, zetten hem het gebouw uit en de politie nam hem vervolgens mee naar het bureau.

Nieuws, beelden of tips? Geef het door via onze tiplijn.