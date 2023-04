Politie tackelt demonstrant die op Macron afrent, man en vrouw aangehouden

Het incident vond plaats tijdens het bezoek van Macron samen met koning Willem-Alexander aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het Amsterdam Science Park. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema schudde net de hand van Macron toen er even verderop consternatie ontstond.

Het bezoek van het Franse presidentieel paar in Amsterdam roept bij sommigen de nodige weerstand op. Ⓒ ANP / ANP

Volgens een ANP-fotograaf is in ieder geval een van de demonstranten door beveiligers getackeld en tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Dat blijkt ook uit beelden die rondgaan van het incident.

Het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland gaat niet onopgemerkt voorbij. Dinsdag werd de toespraak van de president in Den Haag verstoord door demonstranten vanaf de publieke tribune, woensdag werden twee personen gearresteerd tijdens een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam. Tekst gaat verder onder de video.

Zo’n zes beveiligers sprongen op de man toen hij in de buurt probeerde te komen van Macron en Halsema. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. De man is later door zo’n vijf agenten afgevoerd. Het is niet bekend wat hij riep en waarom hij daar was. Wat de rol van de aangehouden vrouw precies was, is nog onduidelijk. Ze zijn aangehouden wegens verstoring van de openbare orde, meldt de politie.

Dinsdag werd een toespraak van de Franse president in Den Haag door betogers verstoord. Zij bestempelden Macron als de „president van geweld en hypocrisie” en rolden verschillende spandoeken uit. De betogers verwezen naar de aanhoudende demonstraties in Frankrijk, in reactie op een pensioenwet van Macron die hij erdoorheen heeft geloodst zonder stemming in het parlement.

