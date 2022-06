Premium Het beste van De Telegraaf

Lijkvocht werd opgevangen met kranten, nare geuren verdoezeld Alsnog cel voor man die dode moeder 2,5 jaar in huis verstopte

Door Benti Banach

Ⓒ Ermindo Armino

Oirsbeek - Piet van der Molen uit Oirsbeek moet alsnog ruim vier maanden de cel in omdat hij zijn overleden moeder 2,5 jaar in huis had verstopt. In cassatie heeft de Hoge Raad hem slechts een halve maand strafvermindering gegeven.