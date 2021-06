Top Biden en Poetin ’constructief’, maar kou lijkt niet uit de lucht

De lange reis langs de G7, de NAVO en de EU was in feite een opwarmertje voor het echte duel van Joe Biden: een gesprek met Vladimir Poetin. De Russische president bleek taaiere kost dan de westerse collega’s. Hij gaf in feite niets toe en kon en passant nog even het Amerikaanse tv-publiek tijdens zijn live persconferentie inwrijven dat er ook in de VS veel mis is.