’Bekende Nederlandse crimineel vermoord in Namibië’

Diverse media en de politie in Namibië melden de dood van Roland Masolijn. Hij werd doodgeschoten toen hij zijn auto aan het wassen was. De politie doet onderzoek naar de moord en trof een hoeveelheid cocaïne, cash en munitie aan bij het slachtoffer.

Johannes Mwatongwe, hoofdinspecteur van de Namibische politie, bevestigt aan de Telegraaf dat het om Masolijn gaat en zegt dat hij illegaal in Namibië verbleef met een verlopen visum. De dader is volgens hem gevlucht na de schietpartij en nog steeds voortvluchtig.

’Levensgevaarlijk’

Masolijn stond in het criminele circuit bekend als ’Puntkop’ en gold als levensgevaarlijk. Masolijn werd in 2001 veroordeeld voor de moord op Michel Stuiver in Eindhoven en zat daarvoor lange tijd vast.

De Telegraaf meldde vorig jaar dat Masolijn bij de politie in beeld was voor de verdwijning van Henk Vierwind, een grote xtc-baron uit Nederweert. Die verdween in 2013 nadat hij enige tijd was ondergedoken op een vakantiepark in Harderwijk. Kort daarvoor was zijn zakenpartner Hajzer Fazlijevic verdwenen en kwam zijn broer onder verdachte omstandigheden om het leven.

De weduwe van Vierwind, Jeanette Pieper, is ervan overtuigd dat Masolijn achter de verdwijning of moord op Vierwind zat, zei ze eerder al in De Telegraaf. „Hij had als laatste contact met Henk.” Volgens de advocaat van Masolijn heeft zijn cliënt altijd stellig ontkend achter de moord te zitten. Pieper hoopt dat de dood van Masolijn leidt tot nieuwe informatie over het mysterie rond Vierwind.

Reactie advocaat

De advocaat van Masolijn, Adam Doesburg, laat dinsdagavond weten op de hoogte te zijn van het nieuws. „Het lijkt op het eerste gezicht te kloppen, maar ik heb nog geen officiële bevestiging ontvangen.”

