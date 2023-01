’Kabinet heeft Lelystad Airport en kerken in beeld voor opvang asielzoekers’

Dat melden bronnen rond het kabinet aan De Telegraaf. Maandag kondigde staatssecretaris Van der Burg (Asiel) aan per 1 juli 19.000 extra opvangplekken nodig te hebben om te voorkomen dat asielzoekers net als vorig jaar buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Donderdag bespreekt de VVD-bewindsman met burgemeesters in het Veiligheidsberaad hoe dit moet worden geregeld.

Volgens ingewijden wil het kabinet onder meer een beroep doen op kerken om extra opvangplaatsen te leveren. De kerkelijke gemeenschap zal worden gevraagd of er leegstaande gebouwen zijn die kunnen worden omgetoverd tot asielopvang. Het is volgens betrokkenen dan vooral de bedoeling om asielzoekers met verblijfsstatus - zogeheten statushouders - daar onder te brengen. Op dit moment houden ruim 16.000 statushouders nog een plekje in de overvolle asielopvang bezet, omdat er niet genoeg sociale huurwoningen zijn. Als zij worden ondergebracht in kerkgebouwen, komt er weer ruimte vrij in de asielopvang. Mogelijk obstakel is wel dat gemeenten waar de kerkgebouwen staan nog akkoord moeten gaan.

Rijksvastgoed

Bovendien wordt er opnieuw gekeken of er nog rijksvastgoed beschikbaar is om asielzoekers onderdak in te bieden. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) inventariseert met Van der Burg in welke overheidsgebouwen nog plek is. Ook wordt gekeken of Lelystad Airport – het vliegveld dat onder meer vanwege het stikstofprobleem nog niet open mag – een geschikte locatie is om asielmigranten op te vangen.

Ook wordt volgens Haagse bronnen geprobeerd om meer asielzoekers in al bestaande COA-locaties te krijgen. Nu is de bezetting uit veiligheidsoverwegingen in die locaties 91 procent. Die zou moeten worden verhoogd tot 96 procent, waardoor er extra plaatsen ontstaan. Op dit moment wordt nog uitgezocht of de veiligheid daardoor niet in het geding komt.

’Waterlocaties’

Het kabinet speurt bovendien nog naar meer ’waterlocaties’. Het gaat om schepen die kunnen worden ingezet voor opvang van asielzoekers. Dat gebeurt op dit moment bijvoorbeeld al op een cruiseschip in Velsen, maar die opvang loopt af. Van der Burg (Asiel) schreef maandag aan de Tweede Kamer dat ’geen enkele mogelijkheid onbenut mag blijven’. Die 19.000 extra plekken moeten voor de zomer zijn gerealiseerd, zegt hij.

Vorige week werd bekend dat er een gigantisch tekort aan opvangplekken dreigt, nu er veel contracten met gemeenten aflopen voor tijdelijke opvang. Daarnaast is de verwachting dat er vanaf het voorjaar meer asielzoekers naar Nederland komen, leert de ervaring. Als er geen extra actie wordt ondernomen, dreigt een nieuwe asielcrisis.

Eind dit jaar zijn er 75.500 opvangplaatsen nodig. Er dreigt een gigantisch tekort omdat veel contracten aflopen, waardoor plekken juist worden geschrapt. Aankomende donderdag praat de staatssecretaris daarover met burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Dat wordt naar verwachting een pittig gesprek.

Pet bij gemeenten rond

Tijdens de vorige asielpiek beloofde het kabinet aan gemeenten dat tijdelijke plekken ook daadwerkelijk tijdelijk zouden zijn, en dat het kabinet met een structurele oplossing zou komen. Nu moet Van der Burg erkennen dat het kabinet nog niet zover is en opnieuw met de pet bij gemeenten rond. Een wet om opvang af te dwingen is nog niet aangenomen door het parlement.