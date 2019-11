Den Haag - De VVD is na het opgeven van 130 rijden in woelig vaarwater terechtgekomen. De koerswijziging zorgt voor ruzie met belangrijke steunpilaren in de achterban. De onrust begint ook steeds meer te kleven aan VVD-voorman Mark Rutte, die na negen jaar premierschap de stikstofpuinhoop maar moeilijk van zich af kan schudden.