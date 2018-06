Zoete inval in Hoeven: straat plots choco-zee

Huizen, voortuinen, een auto en het wegdek zitten onder een plak chocola. Bij sommige Hoevenaren stroomde het goedje zelfs de oprit op. Het gaat nog even duren voordat alle chocolade weer is opgeruimd, omdat dat een lastige klus is. De chocola mag bijvoorbeeld niet in het riool komen, omdat de riolering verstopt kan raken.

De ketel is van een chocoladefabriek in Zevenbergen. ,,Het is heel vervelend. Mijn zoon moest de ketel vervoeren. In een bocht is de ketel eraf gevallen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar de chocola ligt wel bij mensen op de oprit en bij mensen tegen het raam”, zei de eigenaresse van de fabriek tegen Omroep Brabant.