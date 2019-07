Den Haag vergoedt naheffingen erfpacht Joden

Den Haag had twee jaar geleden een bedrag van 2,6 miljoen euro gereserveerd voor de gedupeerden en hun nabestaanden. Uiteindelijk hebben 32 mensen een vergoeding aangevraagd. Negen daarvan kregen geld terug. In totaal krijgen zij 55.000 euro. De oudste ontvanger is een 104-jarige vrouw,

In de andere gevallen was niet vast te stellen of de aanvragers in aanmerking kwamen, of bleek dat hun voorouders geen naheffing hadden gekregen. „Maar we hebben er ruimhartig naar gekeken en bij twijfel wel toegekend”, aldus de gemeente. Het resterende bedrag gaat nu naar een „collectief moreel rechtsherstel.” Hoe dat er precies uit gaat zien, wordt later bepaald.

Den Haag had voor de oorlog een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 17.000 mensen. Van hen werden 14.000 gedeporteerd en meer dan 12.000 van hen werden vermoord.

Den Haag werkt nog aan een vergoeding voor Indische Hagenaars die in Jappenkampen hebben gezeten. Ook zij moesten bij terugkeer erfpacht en straatbelasting betalen voor de jaren dat zij opgesloten zaten.

