’Pillen en lijntje coke zijn de nieuwe borrelnootjes’

Crimewatchers Jan Tromp (l.) en Pieter Tops. „Overal zit drugsgeld.” Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Hun eerste gezamenlijke boek ’De achterkant van Nederland’ over het verstrengelen van onder- en bovenwereld werd een bestseller. Hoogleraar Pieter Tops en oud-Volkskrantjournalist Jan Tromp gelden sindsdien als erkende crimewatchers. Zaterdag verschijnt hun tweede boek ’Nederland Drugsland’, dat nóg alarmerender is over de onaantastbare drugsmaffia die de samenleving steeds meer ondermijnt.