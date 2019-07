Crisis in de Golf: wereld houdt adem in

De Amerikaanse marine patrouilleert in de Perzische Golf, onder meer met de USS Boxer. Dit schip zou verantwoordelijk zijn geweest voor het neerhalen van een Iraanse drone. Ⓒ EPA

TEL AVIV - Amerikaanse troepen keren terug in het land van Mekka en Medina. Een opvallende stap, bedoel om weerstand te bieden aan Teheran. Want de crisis in de Golf staat met de inbeslagname door Iran van een Britse olietanker verder op scherp. Een snelle oplossing is uitgesloten. Amerika en Iran zetten hun hakken in het zand, waardoor een verdere escalatie meer voor de hand ligt.