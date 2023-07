Dodelijke jongerentrend ’balconing’ afgenomen na confronterende campagne Mallorca

Palma - Het mag bijna een unicum worden genoemd. In de badplaatsen van Mallorca vielen er dit jaar (nog) geen doden of gewonden door ’balconing’. Het baldadige fenomeen is met name populair onder Britse jongeren, hoewel er in het verleden ook Nederlandse slachtoffers bij vielen. Strenge wetten en een campagne van een voormalig barkeepster lijken hun vruchten af te werpen.

Onder het fenomeen ’balconing’ wordt het klimmen van balkon naar balkon verstaan, het springen van een balkon in een zwembad, of het balanceren op het randje van een balkon aan de verkeerde kant van de reling. Ⓒ ANP/HH