Code geel om lokaal dichte mist in westen en noorden

Binnenland

Van lenteweer met 15℃ naar nachtvorst met -7℃

Het was in de nacht van dinsdag op woensdag al fris, met lokaal temperaturen rond het vriespunt, maar komend weekeinde is het zelfs zaak even de plantjes binnen te halen. Een hogedrukgebied brengt koude lucht met zich mee en dat levert ’s nachts matige vorst op: tot wel min 7 graden.