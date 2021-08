Alsemambrosia is niet welkom in Nederland, veroorzaakt ernstige hooikoortsklachten

Alsemambrosia is een plant die niet in Nederland thuishoort. De soort bloeit van half augustus tot begin oktober. De plant maakt zaden, die wel veertig jaar kiemkrachtig blijven. Uit de zaden groeien elk jaar nieuwe planten. Het is daarom belangrijk om ambrosiaplanten met wortel en al uit te trekken voordat ze gaan bloeien, aldus het Leids Universitair Medisch Centrum, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Wageningen Universiteit, Pollennieuws en kennisinstituut FLORON.

In 2020 zijn op bijna driehonderd verschillende locaties ambrosiaplanten gevonden, terwijl gemeenten de soort al langer bestrijden. In Zuid-Europa overwoekert ambrosia hele akkers en wegbermen. De deskundigen willen dat in Nederland voorkomen en intensiveren daarom de strijd tegen de hooikoortsplant.