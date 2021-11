OM eist bij hof 12 jaar en tbs voor in stukken zagen lichaam

Op 17 februari 2018 ontdekte de politie in de kruipruimte onder de woning van De G. in Zwolle drie plastic zakken met daarin lichaamsdelen. Snel werd duidelijk dat het lichaam was gevonden van de al dagen vermiste 37-jarige Deniz. De G. had de familie nog helpen zoeken, terwijl hij ondertussen bezig was het lichaam zoek te maken. De 43-jarige De G. werd in oktober 2019 veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor het doden van Deniz en het verminken van diens lichaam.

De manier waarop De G. omging met het lichaam van Deniz „is gruwelijk, mensonterend en gaat alle voorstelling te boven. Hij ging daarbij koelbloedig en berekenend te werk”, zei de advocaat-generaal. De G. ging alleen in beroep tegen de veroordeling wegens doodslag. Zijn advocaat Anno Huisman betoogde dat het zelfmoord was. „Iemand neerschieten in je eigen woning is op zich al niet waarschijnlijk.” De pakkans is dan juist erg groot.

Aanvankelijk zag ook het OM onvoldoende bewijs voor doodslag maar in een deskundigenrapport, opgesteld in opdracht van de nabestaanden, werd geconcludeerd dat zelfmoord veel minder waarschijnlijk is. Een belangrijk bewijs voor doodslag zag de rechtbank in 2019 in de vondst van een miniem stukje plaatstaal in het hoofd van het slachtoffer. Onder meer prullenbakken en koektrommels zijn van dit materiaal gemaakt. Mogelijk hield Deniz een metalen voorwerp voor zijn hoofd om zich af te weren, iets dat niet past in het verhaal van de verdachte.

Maar De G. werkt beroepsmatig met gegalvaniseerd plaatstaal, zei Huisman. Het kan al in het wapen hebben gezeten en in de woning is niet gezocht naar nog meer metaaldeeltjes. Ook ging het pistool af op een grotere afstand van het hoofd dan gewoon bij zelfmoord. Volgens de advocaat sluit dit niet uit dat het pistool in een worsteling afging toen zijn cliënt Deniz juist wilde weerhouden van het plegen van zelfmoord. Daarbij trok hij de arm van Deniz naar zich toe.

Het oordeel van het gerechtshof volgt in december.