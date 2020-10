Toename antistoffen tegen Covid-19 bij Nederlandse bloeddonoren

In Limburg en Brabant liggen de percentages het hoogst met 8,5%. Donoren uit de noordelijke provincies Groningen en Friesland en de kop van Noord-Holland tonen de minste antistoffen met een percentage van 3,9%.

Dat maakt bloedbank Sanquin woensdag bekend en deelt dit ook met het RIVM om tot conclusies te komen of dit mogelijk voor de gehele bevolking geldt. Sanquin ziet uitschieters bij jongere donors (18 tot 40 jaar) uit de grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar heeft meer dan 1 op de 10 (11%) van de donors antistoffen. Dat komt overeen met het relatief hoge aantal infecties bij jong-volwassenen.

Sanquin verwachtte de stijging wel omdat de stijging van positieve PCR testuitslagen al enkele weken geleden is begonnen. Er is ook een toename van de vroege antistoffen meetbaar; dat geeft aan dat er meer recente infecties worden aangetroffen. Dit bevestigt dat de tweede coronagolf in Nederland is aangekomen.

De bloedbank voert niet alleen dit onderzoek uit, maar neemt ook plasma af bij donoren die al Covid-19 hebben gehad. Daarvan worden krachtige ampullen gemaakt voor kwetsbare mensen. Een ampul antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiënten kan preventief of net na infectie met het virus als infuus worden toegediend. Sanquin heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om 30.000 kg plasma met antistoffen in te zamelen.