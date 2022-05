Humor of vandalisme? Eerbetoon aan Johnny Cash op watertoren krijgt kogel op intieme plek

Al tientallen jaren staat het silhouet van de in 2003 overleden Cash afgebeeld op de watertoren in het dorpje in de staat Arkansas. Afgelopen week werd het silhouet onder vuur genomen en daarbij werd Cash - vermoedelijk niet geheel toevallig - op een gevoelige plaats geraakt. Precies tussen de benen van Cash sloeg een kogel in, waardoor het nu net lijkt of het muzikale genie vanaf de toren tientallen meters naar beneden urineert.

Sommige dorpsbewoners kunnen wel lachen om de grap, maar niet iedereen ziet de humor er van in. Volgens een inwoner lekt er dagelijks 100.000 liter water weg, wat de gemeenschap zo’n 200 dollar per dag zou kosten. Op de grond onder de toren ligt inmiddels een enorme plas water.

’Kan geen toeval zijn’

Het merkwaardige tafereel zou zelfs al toeristen naar het dorpje hebben getrokken. „Dit kan geen toeval zijn. Hier probeert iemand heel grappig te zijn”, aldus een van hen in lokale media.

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat Cash onder vuur werd genomen. Ook in 1993 zou hij al een keer doelwit zijn geweest. Het is niet duidelijk wanneer het dorp de schade gaat herstellen.