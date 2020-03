Nederlanders gepakt met partij drugs in India

Dat meldt de Times of India. De politie was getipt dat het tweetal uit ons land zich bezighield met drugshandel, en zijn verdovende middelen voornamelijk verkocht aan toeristen. Agenten zetten in het dorp Anjuna – populair bij backpackers – een undercoveractie op en lokten een van de verdachten in de val toen deze een afspraak dacht te hebben om drugs te verkopen.

Hij had een hoeveelheid roze pillen bij zich, waarschijnlijk xtc, en werd meteen aangehouden door de agenten. Tijdens zijn verhoor gaf de Nederlander toe niet alleen te opereren, waarop zijn handlanger ook werd opgespoord en in de boeien geslagen. De twee blijven gedurende het onderzoek vastzitten en mogen het land niet verlaten.