Oostenrijks RIVM: corona-immuniteit houdt stand

April vorig jaar ontdekten onderzoekers van de Medische Universiteit van Innsbruck dat zo’n 42 procent van de bevolking in Ischgl antistoffen had. Diezelfde groep is recent opnieuw onderzocht en bijna 90 procent van hen blijkt nog steeds antistoffen te hebben. „Ondanks een kleine afname van de hoeveelheid antistoffen kunnen we stellen dat de immuniteit relatief stabiel is”, aldus een van de onderzoekers tijdens een persconferentie donderdag.

Op basis van het onderzoek, waaraan ruim 900 Ischgelaren meededen, denken de onderzoekers dat groepsimmuniteit tegen het coronavirus sneller wordt bereikt dan voorheen gedacht. Het wintersportoord had namelijk relatief weinig besmettingen tijdens de tweede golf van de epidemie eind vorig jaar. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat op dat moment wel beter aan social distancing werd gedaan, mondmaskers werden gedragen en dat de horeca dicht was.

Het wintersportseizoen in Ischgl vorig jaar was in feite een lang superspreadevent. Duizenden wintersporters uit heel Europa namen het coronavirus mee naar huis na vakantie te hebben gevierd in het skidorp.