VOLG LIVE: Beschouwingen, twee dagen pittig debat

Normaal gesproken zijn de beschouwingen voor een uitpuilend ’Vak K’, waar alle ministers en staatssecretarissen in zitten. Dat mag vanwege de coronamaatregelen niet. Ⓒ ANP

Den Haag - De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over het beleid van het kabinet van het komende jaar. Gezien de aankomende verkiezingen is de verwachting dat het een pittig debat wordt, waarin het kabinet op zoek moet naar de steun van oppositiepartijen voor een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer.