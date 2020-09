VOLG LIVE: Tirade Wilders bij begin beschouwingen

Volg de beschouwingen hieronder live via de tweets van parlementair verslaggever Alexander Bakker. (vanaf 10.15 uur)

PVV-leider Wilders opende het bal, die rol is altijd voor de fractieleider van de grootste oppositiepartij weggelegd. Hij maakte een punt van zijn eigen veroordeling voor de ’minder, minder, minder’-uitspraak. Wilders stelde aan de hand daarvan dat mensen met een onwelgevallige mening in Nederland de mond wordt gesnoerd: „Rutte heeft een grote mond over Hongarije, maar is zelf premier van een intens corrupt land.” De overige Kamerleden, ’behalve meneer Baudet’, kregen het verwijt hem te hebben laten vallen.

De tirade van Wilders leverde stevige kritiek op van oppositie- en coalitiepartijen. Vooral CU-fractieleider Segers trok stevig van leer: „U heeft hier alle vrijheid om te zeggen wat u wilt. U heeft alle recht om in beroep te gaan. In een dictatuur was u niet beveiligd door de minister die u nu bekritiseert.” Dat werd hem niet in dank afgenomen door de PVV-fractie. „Hoe haal je het in je hoofd. Smerig!”, riep vice-fractievoorzitter Agema naar Segers terwijl hij terugliep naar zijn plek.

Tegenbegroting links

De linkse oppositie hadden daarvoor, bij aanvang van het debat, al een ander punt gemaakt. GL, SP en PvdA vroegen meteen om de stukken die bij de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) horen. Die wil het kabinet invoeren als tegemoetkoming naar het bedrijfsleven, dat een streep door de ingetekende verlaging van de winstbelasting zag gaan. Het plan kost 2 miljard euro, maar een wetsvoorstel ligt er nog niet. Dat komt op 5 oktober, zei Rutte.

De linkse partijen hebben woensdagochtend al hun eisen op tafel gelegd in een tegenbegroting. Zij stellen voor om ruim 9 miljard euro meer te investeren in de zorg (zorgpremie bevriezen, hogere lonen, lagere werkdruk) en lagere huren. Daarnaast vragen ze om meer coronasteun, in de vorm van loon doorbetalen en meer steun voor zzp’ers.

Om dat te betalen willen de partijen het hoge tarief voor de winstbelasting van bedrijven. Daarnaast stellen ze een nieuwe belastingschijf voor waarin mensen voor hun inkomen boven 150.000 euro 60 procent belasting moeten gaan betalen en een hogere belasting over spaargeld.

Aftellen

Het debat staat woensdag vooral in het teken van de inbreng van alle partijen. De donderdag is dan vooral gereserveerd voor de beantwoording van het kabinet. Die zal premier Rutte voor zijn rekening nemen.

Normaal gesproken doet hij dat voor een uitpuilend ’Vak K’, waar alle ministers en staatssecretarissen in zitten. Dat mag vanwege de coronamaatregelen niet, dus wordt Rutte alleen geflankeerd door vicepremiers De Jonge, Ollongren en Schouten en de ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken). Ook voor de Kamer zijn er beperkingen, er mogen maximaal 50 van de 150 Kamerleden tegelijk in de zaal zijn.