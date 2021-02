Opgestapte GL-fractievoorzitter Zeist geeft maken nepaccounts toe

In Zeist is ophef ontstaan over de beschuldiging van mogelijke nepaccounts van GL-fractievoorzitter Ronald Camstra. Ⓒ ANP/HH EN GROENLINKS ZEIST

Zeist - GL-fractievoorzitter Ronald Camstra uit Zeist heeft toegegeven jarenlang via nepaccounts op Facebook zijn eigen politieke standpunten over allerlei discussies in Zeist te hebben gemanipuleerd. Camstra diende woensdagavond zijn ontslag in bij burgemeester Koos Janssen en lichtte donderdag zijn raadsfractie in over zijn werkwijze.